Kane se entrena con normalidad; Pochettino mantiene la incertidumbre

El delantero Harry Kane ya forma parte de nuevo de la plantilla del Tottenham Hotspur como uno más, dispuesto a acometer la conquista de la Liga de Campeones de fútbol, cuya final se disputa este sábado en el Wanda Metropolitano de Madrid, a pesar de la incertidumbre que mantiene su técnico, el argentino Mauricio Pochettino.



Hace días que el capitán de los 'Spurs' comparte las sesiones preparatorias con el resto del plantel. También lo hizo en el entrenamiento oficial previo a la final de la Liga de Campeones. El internacional inglés completó el entrenamiento, al mismo ritmo que sus compañeros, sin sobresaltos.



Fue una sesión distendida, próxima a la media hora. Para dejar de lado la tensión previa a la final más importante en la historia del club londinense.



Pochettino insistió durante la práctica en la relevancia del balón. Rondos y toque de inicio y después un partido en un campo de dimensiones reducidas. Rapidez y precisión con la pelota.



El preparador argentino, que ha tenido que efectuar encaje de bolillos en las últimas eliminatorias antes de la final para formar un once competente ante el Manchester City y el Ajax, cuenta ahora con todo su plantel disponible.



Pero todo gira en torno a Harry Kane. El internacional inglés se perdió las dos últimas eliminatorias casi al completo. Lesionado en la ida de los cuartos de final contra el conjunto de Pep Guardiola, no afronta un partido desde el pasado 9 de abril, cuando cayó dolorido en el tobillo.



No llegó a la vuelta de aquél duelo. Ni tampoco a las semifinales contra el Ajax. Ni al tramo final de la Premier, en la que el Tottenham tenía que asegurar un lugar en la próxima Champions.



Ahora está de vuelta Kane, en el partido más importante del curso. Sin embargo, Pochettino es cauto. "No he decidido el equipo", dijo de entrada al inicio de la conferencia de prensa previa a la final.



Nadie sabe el equipo. Ni siquiera los jugadores. "Ellos no lo saben. Tenemos una sesión de entrenamiento y luego decidiremos", dijo el preparador argentino que no dio pistas sobre la presencia de Harry Kane.



El delantero del Tottenham estará en la final aunque puede que no salga de inicio dado el tiempo que ha estado alejado de la competición. Pero será un hombre importante.



La sesión continuó con lanzamientos a puerta. Pochettino, incluso, participó dentro de un ambiente distendido. Saludos a las visitas, a viejos conocidos, hombres relevantes en la historia de la competición como Esteban Cambiazzo, Quique Wolf o Hernán Crespo. Presencia de familiares en las primeras filas de las gradas que dieron calor a los jugadores.



Durante una hora estuvo la plantilla del Tottenham sobre el césped del estadio Wanda Metropolitano. Completó la sesión oficial después de que lo hiciera el Liverpool y veinticuatro horas antes de que ambos coincidan en la puja por el trofeo más valioso del Viejo Continente a nivel de clubes.