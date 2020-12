Lo confirma Ancelotti: James no jugará en lo que resta del año

El director técnico del Everton, Carlo Ancelotti, confirmó este viernes que debido a una lesión James Rodríguez no jugará en lo que resta del año. La última aparición del colombiano fue el pasado 5 de diciembre en el empate contra el Burnley.

Por esta razón, Rodríguez se perderá el encuentro del ‘Boxing Day’ contra el Sheffield y el del próximo 28 de diciembre contra el Manchester City.

El Everton se encuentra actualmente en la cuarta posición de la Premier League de Inglaterra y, a pesar de no contar con James, pudo escapar de la mala racha que lo perseguía.

Además, Ancelotti informó que se encuentra en duda la participación del brasileño Richarlison contra el Sheffield debido al golpe que sufrió tras un choque con el jugador Eric Baily del Manchester United en los curatos de final de la Copa de Liga.

🗨️ | "If Richarlison has a concussion, he has to stay out, we have to follow the protocols. Also, for the next two games, James will not be available."



Ancelotti provides the latest team news ahead of #SHUEVE 👇