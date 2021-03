Luego de sufrir fuerte lesión, la ARL de jugador de Llaneros Fútbol Club no le responde

Cristian Giovanny Mina, defensa central de Llaneros Fútbol Club, denuncia que su ARL, Positiva Colombia, le ha puesto trabas para recibir la intervención en su rodilla. El pasado 23 de febrero, en un partido disputado entre su equipo y el Deportes Quindío, el futbolista sufrió una ruptura completa de ligamento cruzado, una de las más graves lesiones del balompié.

De acuerdo a Mina, desde su club se realizó correctamente el pago de la ARL, y luego de la primera atención, valorado por un ortopedista, se decidió que requería una intervención quirúrgica urgente.

"Yo viajé a Bogotá para que me viera el ortopedista de la rodilla, él me confirma que me tienen que operar, hicimos toda la gestión, enviamos los papeles, pero esta es hora que la ARL no me responde por la cirugía. Ya ha pasado más de mes y medio", contó Mina.

El deportista asegura que estas traspiés para obtener su tratamiento pueden poner en riesgo su recuperación, que según su cuerpo médico puede tardar entre seis y siete meses.

También explicó que la tramitología desde Positiva ha provocado que tenga que hacer todo el papeleo dos veces, ya que aunque se ha hecho de la forma en que indican desde las plataformas destinadas para ellos, aún no autorizan su cirugía. Sobre esto el deportista comenta que "es indignante".