María Camila Lobón consiguió medalla de oro para Colombia en los Panamericanos

La colombiana comentó durante el programa que sus inicios en el deporte no fueron fáciles, ya que a ella no le gustaba mucha la idea de entrenar un deporte que era muy masculino. Debido a esa rebeldía, su papá decidió llevarla a trabajar con él: “mi papá me puso a prueba por medio de su trabajo, yo le ayudaba a cargar ladrillos, a pintar las paredes y más cosas de construcción.”

En cuanto a la pasión por el deporte, dejó claro que su entrenador fue clave porque era él quien le daba ánimos para seguir entrenando, además agregó que: “él me recordaba que la única manera de salir adelante era por medio del deporte.”

Para finalizar, Lobón expresó que ha sido muy afortunada porque ha siempre recibido apoyo de Coldeportes y de la Federación Colombiana.