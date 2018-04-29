Messi celebra su noveno título de liga con un triplete

Messi aprovechó tres pases de gol del uruguayo Luis Suárez para cerrar la victoria azulgrana y aumentar a ocho dianas su ventaja sobre el portugués Cristiano Ronaldo, que no jugó en la victoria del Real Madrid sobre el Leganés.



Tercer clasificado es el propio Luis Suárez, con 23 tantos, mientras que Iago Aspas (Celta) se mantiene como primer español con 20, uno más que el francés Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) y el uruguayo Christian Stuani.



El otro gran protagonista goleador de la trigésima quinta jornada, a falta de disputarse este lunes el partido Betis-Málaga, fue el colombiano Carlos Bacca, autor también de un triplete en la victoria del Villarreal sobre el Celta (4-1).