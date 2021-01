Miguel Ángel Borja seguirá en el Junior

Miguel Ángel Borja, en compañía del exalcalde de Barranquilla, dio a conocer en las últimas horas que seguirá en Junior por seis meses más, luego de que el equipo Palmeiras de Brasil y el club barranquillero llegaran a un acuerdo para la prolongación de su contrato.



“Contento y dándole gracias a Dios, primeramente, por este regreso a Barranquilla, a esta ciudad, y darle las gracias a la directiva, a los compañeros que estuvieron atentos a la negociación y a usted (Alejando Char), quien fue el que metió toda la ficha. Le doy las gracias a usted especialmente, porque siempre estuvo ahí, pendiente, me llamaba, me escribía y la verdad agradecido por eso”, dijo el jugador cordobés.



Seguidamente anotó: “vamos para adelante. Los que se vienen serán resultados positivos, alegría para toda la gente, porque vamos a darla toda en este 2021, que va ser grande. Por la décima”.



En su cuenta de Twitter el exalcalde Alejandro Char escribió: “¡El nuevo año arranca con un gran sueño hecho realidad! Miguel Ángel Borja seguirá siendo tiburón en 2021 para acercarnos cada vez más a la décima (estrella) que anhelamos todos los hinchas de tu Papá Junior. Todo mi apoyo a nuestro crack rojiblanco y vamos con toda a demostrar que sí se puede”.



Miguel Ángel Borja estuvo a préstamo por un año con Junior para jugar el año 2020, con el que salió campeón de la Supercopa del fútbol colombiano, también salió goleador de la Liga Betplay, pero el conjunto barranquillero no hizo efectiva la compra del 50% de los derechos deportivos, que están fijados en 4.5 millones de dólares. Eso motivó a que Palmeiras lo convocara para retornar al club, pero con el agravante que no lo podría utilizar solo hasta mes de marzo, porque ya no lo podía inscribir para el torneo local de ese país. Le estaban buscando mercado para la temporada que se avecina, pero Junior les planteó una reanudación de contrato, lo cual quedó finiquitado en las últimas horas y el jugador deberá a reportarse a entrenamientos con Junior en los próximos días.

A propósito, Junior reinició trabajos de pretemporada ayer sábado en la sede Adelita de Char, con la mayoría de los jugadores que siguen en el equipo y con alguna de las nuevas caras con las que afrontará los torneos en este 2021.



A la continuidad de Miguel Ángel Borja, se suman las de Larry Vásquez, Carmelo Valencia y las recién incorporaciones de Homer Martínez, Juan David Rodríguez, John Fredy Pajoy y se espera la ratificación Fabián Sambueza, quien regresa al club después de su paso por Santa Fe.