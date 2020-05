"No podemos generar una crisis de institucionalidad": presidente del Deportivo Cali

En diálogo con Deportes W, Marco Caicedo, presidente del Deportivo Cali, comentó que se encuentran complacidos de poder avanzar de cara a la reanudación del fútbol profesional colombiano. “En el Deportivo Cali ya tenemos un protocolo muy extenso en donde hemos trabajado arduamente en distintos módulos para la reanudación de actividades en nuestras sedes. Uno de esos módulos es en los entrenamientos, tenemos un protocolo muy robusto, estamos ansiosos para poder reanudar las actividades, estamos que nos jugamos”.

Se refirió a la manera de generar ingresos una vez se reanude la liga, comentó que en el caso de la televisión “entendemos que Win no tenía la capacidad para estar aguantando tantos meses sin estar contando con el fútbol, porque eso es lo que genera realmente la venta. Si bien ellos estaban obligados a incumplir con el contrato, estábamos ansiosos de reanudar con la actividad porque eso estabiliza las finanzas de nuestro socio principal que es Win”. Por otro lado, manifestó que, en el caso del Deportivo Cali, son vendedores de derechos federativos, por lo que resulta imperativo visibilizar a sus jugadores para poder usarlos dentro del mercado.

Así mismo, se refirió a los patrocinadores “en el caso nuestro han sido muy pacientes, han permanecido a nuestro lado porque hemos sido muy creativos con actividades de comunicación en medios digitales, tratando de mantener las marcas activas. El mes pasado fuimos uno de los cinco equipos con mayor actividad e interacción dentro de los medios digitales en Colombia (…) sin embargo, no hay nada como tener otra vez el fútbol. Visibilizar a nuestros jugadores, a nuestros patrocinadores”.

“Yo como representante del Deportivo Cali soy muy respetuoso con la institucionalidad, yo creo que en este caso uno tiene que defender a capa y espada la institucionalidad porque de lo contrario es el caos. La institucionalidad en este caso es que tenemos un presidente electo dentro de la sabiduría y la potestad que tiene la asamblea, es el único ente que tiene el poder de poner o remover presidentes. En este momento el presidente electo es Jorge Enrique Vélez, vamos a defender la institucionalidad”, mencionó sobre los rumores que buscan la salida de Jorge Enrique Vélez como presidente de la Dimayor.

“Creo que los balances hay que hacerlos después de cierto periodo de gestión y creo que todavía hay sobre la mesa algunos temas que no se han terminado, por ejemplo el tema de los derechos de televisión internacional, creo que va a ser determinante para evaluar la gestión”, añadió.

Por otro lado manifestó que la falta de unión es algo que le hace mucho daño al gremio “no me gusta tener que estar en una situación de guerra, donde pareciera que hay estrategias deliberadas muy bien concebidas para desestabilizar, me entristece porque creo que no le hace bien al futbol. Yo creo que uno tiene que hacer las cosas de manera ordenada, de manera inteligente y para poder orientarse hacia un mejor futuro uno debe tener un plan alternativo, no se pueden hacer las cosas de manera desordenadas. El simple hecho de querer tumbar a un presidente, no puede ser un plan en sí”.

Se refirió al cuerpo técnico del cuadro azucarero, mencionó que se sienten muy contentos con el profesor Alfredo Arias “la llegada de él nos dio un aire fresco, retornó la alegría del fútbol que el ADN hincha del Deportivo Cali siempre ha aclamado, ese juego de tenencia, de buen trato de pelota con muy buenos resultados. Aspiramos poder tenerlo no solo por esta temporada”.

Igualmente habló sobre salida de Maximiliano Viera quien era el asistente técnico del club “Maxi venía teniendo algún tipo de problemas emocionales frente al aislamiento y la cuarentena, él estaba en Cali sin su familia que reside en Estados Unidos. Desde el principio quiso pedir permiso para irse, al inicio no se lo dimos porque no sabíamos cuales iban a ser los tiempos de retorno (…) Él vio la oportunidad de un vuelo humanitario para poder regresar a Orlando y poder visitar a su familia, no vimos procedente darle un permiso para irse teniendo en cuenta la noticia de la reanudación por eso llegamos a un acuerdo con él”.

Por último mencionó que queda escoger una empresa para la implementación de los protocolos de cara a la reanudación del fútbol en Colombia, sin embargo fue enfático en decir que de manera interna desde el club tienen un protocolo establecido con el fin de poder retornar a los entrenamientos en fases de manera gradual.