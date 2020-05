No sé si los jugadores vayan a aguantar jugando cada tres días: presidente de Patriotas

En diálogo con Deportes W el presidente de Patriotas, César Guzmán, mencionó que a pesar de tener reuniones, hasta el momento no han recibido el protocolo y por lo tanto no lo conocen. “Estamos esperando proyectar el regreso a los entrenamientos a la espera de ese protocolo para poder tomar las determinaciones claras y concretas y conocer cuáles son los requerimientos derivados de ese protocolo”; además comentó que no conoce de alguna empresa propuesta por la Federación Colombiana de Futbol y por la Dimayor de cara a la implementación del protocolo.

Por otro lado se refirió a los torneos internacionales, dijo que “lo primero que debemos tener claro es que tenemos algunas restricciones respecto a las fronteras. Los aeropuertos están cerrados, el gobierno nacional dijo que hasta septiembre no tendremos vuelos internacionales y cada día se están tomando decisiones y medidas para la propagación del Covid (…) solamente hay incertidumbre”. Insistió en que no hay un conocimiento claro respecto a los protocolos por lo que no se sabe de qué manera se podrán llevar a cabo los entrenamientos individuales.

“Hay muchas cosas por resolver, por dilucidar, en la planificación de los torneos (…) es bastante complejo luego de una para de tres meses regresar con partidos domingo –miércoles –domingo, no sé si los jugadores vayan a aguantar, si los cuerpos de nuestro jugadores vayan a resistir estas condiciones. Creo que estamos en cierta medida improvisando un poco con el afán del regreso del fútbol, añadió”.

Manifestó que su posición no es de rechazo respecto al regreso del fútbol, sino que desde su opinión es más importante la salud y la vida de las personas que rodean al fútbol: jugadores, técnicos, árbitros, entre otros. “El fútbol es importante para el país entero (…) pero hay otros aspectos importantes como es la salud de los deportistas”.

Igualmente comentó que aún no hay una compañía encargada del desarrollo del protocolo y que a pesar de adecuar las sedes no es suficiente "estamos listos para empezar en el momento que lo permita el Gobierno Nacional, estamos adecuando nuestras sedes con las condiciones de bioseguridad, pero observo que se está improvisando un poco".

“Nadie ha pensado que puede pasar con la salud mental de los jugadores, vienen de un confinamiento de tres meses para después llevarlos a jugar a una sola sede en lugares diferentes, llevarlos a una concentración que es algo muy similar a un confinamiento otros dos o tres meses. Aquí no estamos con robots o máquinas que juegan fútbol”.

Habló sobre la Copa BetPlay, mencionó que se debe dejar espacio para la copa ya que estos encuentros están incluidos en el contrato de televisión y que aún se debe hacer mucho al respecto. Sobre la ausencia de diferentes clubes como Millonarios y Nacional en la reunión llevada a cabo, alegó que son respetables las decisiones que toman estos equipos, sin embargo agregó que “esto a veces resulta repetitivo, hay algunas diferencias razonables y democráticas con la administración, ellos consideran que no deben escuchar esas inquietudes e inconformidades que se estaban hablando”.

Por último comentó que en 28 años nunca había vivido la situación que se está viviendo ahora y que respecto al contrato de la televisión internacional se conocen las inconformidades que hay frente a estos derechos “dimos un término de 100 días, faltan 20, para la llegada de esos recursos. Esperamos que lleguen. Pensaría que es muy difícil que esos recursos estén aquí para aliviar la situación del fútbol colombiano”.