¿Por qué no se pito la mano de 'Raphinha' como penalti a favor de Colombia?

Patricio Loustau, el árbitro argentino del juego entre Colombia y Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas en Barraquilla, pitó un partido de difícil dirección arbitral, pero respondió a las expectativas y solucionó bien tres retos que se le presentaron a lo largo de los 90 minutos.

Sin embargo, al minuto 64' se presentó una jugada que dejo intrigado a más de uno en la tribuna. La mano del jugador brasileño Raphael Días Belloli, más conocido como 'Raphinha' toco el balón. Segundos después los 11 jugadores colombianos y los cerca de 30.000 aficionados en el estadio Metropolitano reclamaron penalti, pero ni el silbato Loustau ni el VAR lo dieron.

Análisis de la jugada:

Si esa mano la hubiese cometido el jugador antes del primero de julio del 2021, habría sido penalti; lo que se debe recordar es que la norma en la Ley 12 para la sanción de las manos sufrió una modificación a partir de esa fecha y hoy día no se sanciona el simple contacto entre balón y mano; ahora, el árbitro debe valorar otras situaciones para castigar dicha infracción.

En este caso del futbolista de la 'verdeamarela' ocurrieron tres atenuantes a considerar para su no castigo. El primero, Santos Borré, el jugador colombiano cuando cabeceó el balón y se lo envió a la mano de Raphinha estaba muy cerca de él, a menos de 50 centímetros; el segundo, el balón le llegó a una gran velocidad y de manera inesperada a la extremidad y, tercero, cuando el jugador 'canarinho' ve el testazo desde tan cerca se sorprende y es natural que mueva las manos para tapar la zona que peligra por el golpe del balón.

Como se cumplieron, el VAR no llamó al internacional argentino para que al menos revisara la acción. Eso sí, el árbitro es el que tiene la potestad de señalar lo que es y lo que no es mano, aplicando el espíritu de la regla y como inicialmente no la dio, los del VAR debían respetar su disposición.

Lo cierto es que hay un cambio a la sanción de las manos al cual nos debemos habituar y en este contexto la Selección Colombia le hizo un buen partido a Brasil y no empató ni dejo de ganar por culpa de los árbitros argentinos.