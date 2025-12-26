Imputan cargos a exdirector de la Fiscalía que habría engañado a la entidad en concurso de méritos

La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de fraude procesal al exdirector de la Seccional Atlántico, William Fernando Orlando Jaiquel, porque, al parecer, habría suscrito una declaración juramentada con información falsa para resultar beneficiado en el concurso de méritos de 2024.

Según la investigación, el funcionario habría engañado a la entidad con una falsa condición para que su cargo fuera excluido de los puestos ofertados en el concurso de méritos de 2024.

“El funcionario es señalado de utilizar de manera indebida una acción afirmativa y acreditar ser padre cabeza de familia, a través de una declaración jurada, para que el ID de su empleo como fiscal delegado ante los jueces del circuito especializado no entrara en la convocatoria pública”, detalló la Fiscalía.

Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que se encargó de la investigación, logró establecer que “el entonces director seccional no era padre cabeza de familia y habría presentado información contraria a la realidad para hacer incurrir en error a los servidores del área administrativa de la Fiscalía, que finalmente excluyeron su cargo del concurso de méritos”.

Agregó la Fiscalía que el fiscal “obtuvo un beneficio indebido. La gravedad de los hechos se acentúa por su condición de funcionario judicial, su experiencia y la posición de dirección y confianza que ocupaba al momento de los hechos”.

No obstante, se declaró inocente y no aceptó el delito imputado.

Escuche W Radio en vivo aquí: