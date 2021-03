¿Qué pasa con James Rodríguez? Ancelotti pone en duda que juegue ante el Chelsea

El Everton enfrentará al Chelsea este lunes a partir de la 1:00 de la tarde (hora colombiana) en un encuentro directo por la lucha del cuarto puesto de la Premier League, posición que da cupo para la Champions League 2021-2022.

La novedad está en que Carlo Ancelotti puso en duda que el mediocampista colombiano James Rodríguez pueda jugar ante el equipo de Londres, pues no se habría recuperado totalmente de sus molestias físicas, lesiones que ya lo han tenido fuera del equipo en tres partidos consecutivos.

No obstante, también aseguró que el 10 de la Tricolor estará para el partido ante el Burnley el sábado 13 de marzo que se jugará a las 12:30 hora Colombia.

“Con James, no lo sé, creo que tal vez no está preparado para el partido contra el Chelsea, pero para el próximo juego contra Burnley, sí", indicó el técnico italiano.

