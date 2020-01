Quería jugar en América, tomé la decisión y acá estoy contento: Adrián Ramos

El futbolista colombiano que pasó por varios equipos en Europa volvió a jugar en Colombia, "quería jugar en América, tomé la decisión, acá estoy y estoy contento".

El delantero terminó contrato con Granada en diciembre y tuvo la opción de escoger dónde jugar. "Tenía que ser una decisión donde estuviera a gusto y con muchas ganas”, dijo.

El exjugador del Borussia Dortmund habló de su paso por este equipo, aseguró "del Borussia aprendí mucho. A nivel personal como profesional, me ayudó mucho, superé dificultades y es la exigencia que debe tener un futbolista, jugar al máximo nivel". También dijo que el fútbol español es lo más parecido al colombiano “hay mucha calidad, mucha exigencia, me pareció de mucho nivel la liga. No pude brillar como quise, pero son situaciones que da el fútbol".

Para finalizar, con su regreso “ve a una institución que ha superado muchas dificultades”, mucho más preparada, con más nivel y espera apoyar al América de Cali en lo que pueda.

