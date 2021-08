¿Regresa a la Selección? Juan Fernando Quintero habló sobre las Eliminatorias

Recientemente, el equipo de fútbol Shenzhen FC culminó su participación en la primera fase de la Superliga China 2021 y, ante la jornada de eliminatorias asiáticas, el torneo de este país entra en standby durante un periodo de tres meses.

Eso significa que el centrocampista Juan Fernando Quintero podrá cumplir con el periodo de aislamiento en Colombia, compartir con sus seres queridos y estar disponible en caso de que Reinaldo Rueda, técnico de la Selección Colombia, finalmente lo convoque.

En diálogo con W Fin de Semana, el jugador habló sobre su buen momento en el Shenzen FC de China y el reto que enfrenta la Selección Colombia de cara a Qatar 2022.

El jugador, quien se declaró feliz de estar de regreso en su país, habló sobre la posibilidad de un regreso a la Selección Colombia: “Hasta ahora no se ha dicho nada oficial, nadie se ha comunicado conmigo. Vengo de una serie de partidos cada tres días, nueve en 27 días, que fueron muy difíciles y estoy descansando en mi casa, preparándome para comenzar a entrenar con la esperanza de ser llamado a la Selección”.

Sobre su desempeño en China, donde ha recibido halagos por sus jugadas decisivas en la cancha y su calidad individual, Quintero compartió con W Fin de Semana algunos detalles de su experiencia en el país asiático.

“Me ha costado no estar con mi familia, pero soy una persona tranquila en ese sentido. La exigencia es alta porque (el Shenzen FC) tiene un cuerpo técnico español. Es una cultura muy diferente, pero me he acoplado bien, estoy feliz”, relató.

