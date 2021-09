‘Rugió el Tigre’: Radamel Falcao volvió a marcar con el Rayo Vallecano

El delantero Radamel Falcao García reafirmó que está pasando por un buen momento goleador con otra anotación con el Rayo Vallecano, sumando 2 goles en 2 partidos disputados con el equipo madrileño.

Esta vez, ‘El Tigre’ no perdonó al Athletic de Bilbao y en pocos minutos logró poner arriba en el marcador Al equipo ‘rayista’.

Al colombiano solo le bastaron 14 minutos para ser determinante en el partido, generando una falta cerca del área que luego remató de cabeza como en sus tiempos en el Atlético de Madrid.

El delantero de la Selección Colombia se desmarcó y con un potente cabezazo al piso, venció al arquero rival.

El samario no ha sido titular en los dos partidos con el Rayo, pero es el atacante más determinante del equipo.

Con esta nueva victoria, el Rayo se sube a los primeros puestos de LaLiga (4) con 10 puntos.

RADAMEL FALCAO WITH THE WINNER FOR RAYO VALLECANO IN STOPPAGE TIME! 🐯⚡️



