Sabina Mazo, primera colombiana en debutar con victoria en UFC

La antioqueña Sabina Mazo, primera colombiana en disputar una pelea en un octágono de la UFC, comentó durante la entrevista que la pelea contra Shana Dobson no fue fácil, pues “yo ya tenía claro desde un principio que ella tenía mucha fuerza y resistencia. No era una rival fácil, pero traté de tener mucha presión sobre ella.”

En cuanto a la presión que se ejerce antes de una pelea en la UFC expresó que: “para mí no había presión por pensar que si perdía me iban a sacar. Sé que este es mi lugar y he trabajado para ello.”

La colombiana también contó durante el programa que la mente juega un papel importante antes y después de la pelea. Sin embargo, esa misma sensación le recuerda todos los días lo que ha conseguido en su carrera como deportista.

Frente al mensaje que le envía a las pequeñas generaciones que desean llegar tan lejos como ella en este deporte, opinó “sigan creyendo y entrenando, no solo visualizar sino trabajar por los sueños. Si uno tiene una meta clara es más fácil llegar a ella.”