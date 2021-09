“Si me quieren llevar, estoy listo”: James Rodríguez a Rafael Benítez

El mediocampista James Rodríguez se volvió a entrenar con el Everton luego de un mercado de transferencias europeo que estuvo cargado de rumores sobre su salida a ligas como la de Italia, España y Turquía.

A través de la plataforma de streaming Twitch, el colombiano aseguró que se está entrenando de buena forma y está apto para jugar con su club, un claro mensaje al entrenador Rafael Benítez.

“Estoy entrando desde hace un par de días, preparándome por si me toca jugar. Me estoy entrando de buena manera y físicamente estoy bien. Everton juega el lunes, si me quieren llevar estoy apto y con ganas de jugar”, expresó.

El próximo partido de los ‘toffees’ es ante el Burnley el lunes 13 de septiembre y de ser convocado por Benítez, James podría sumar sus primeros minutos en la temporada.

Cabe recordar que Reinaldo Rueda, entrenador de la Selección Colombia, aseguró en rueda de prensa que espera que James juegue y retome su mejor estado físico y futbolístico para que pueda ser convocado de nuevo a la Tricolor.