Tanto Rafa como Djokovic pueden superar a Federer en Grand Slams: Toni Nadal

El español Toni Nadal, exentrenador de Rafa Nadal, consideró este miércoles que tanto su sobrino, que ganó 19 Grand Slams, como el serbio Novak Djokovic, que lleva 17, pueden superar los 20 "grandes" que luce en su palmarés el suizo Roger Federer.



En el día del 34 cumpleaños de Rafa, Toni Nadal sostuvo en una entrevista publicada este miércoles por "La Gazzetta dello Sport" que a su sobrino todavía le quedan "al menos" tres o cuatro años para competir a altos niveles y que este parón forzado por el coronavirus hasta puede venir bien a los grandes veteranos, pues les permitió dar un largo período de descanso a sus cuerpos.



"Creo que tanto Rafael como Djokovic pueden superar a Federer en títulos Grand Slam. La edad está a su favor, aunque hay jóvenes que están ganando experiencia y que son cada vez más peligrosos. Si Rafael ganara París (Roland Garros) igualaría los 20 títulos de Federer. Veremos", afirmó Toni Nadal.



Rafa conquistó doce títulos del Abierto de Francia y Toni Nadal informó de que sus "favoritos" son el primero, en 2005, y el de 2010, ganado contra el sueco Robin Soderling.

"De los doce Roland Garros de Rafael me quedo con su primera victoria en 2005. Era muy joven y era su objetivo más deseado. Lo consiguió gracias a mucho trabajo, esfuerzo y abnegación. También fue muy importante su triunfo en 2010. Tuvo tanto impacto emocional como el primero, porque Rafael había perdido con Soderling el año anterior", dijo.



El tío de Rafa destacó además que estos meses de parón forzado por la pandemia del coronavirus pueden venir bien a Rafa, Djokovic y Federer, quienes han podido descansar y cuya experiencia les permitirá gestionar mejor el regreso a las pistas.



"Si la salud le ayuda creo que Rafael todavía tiene al menos tres o cuatro años para competir a alto nivel en el tenis. Quizás serán más, porque el parón de 2020 le ha permitido ralentizar y no esforzar su cuerpo. Los jugadores veteranos son los más beneficiados por el parón forzado", dijo.



Al haber vivido ya en el pasado largos períodos de inactividad (a causa de las lesiones), Toni Nadal cree que los jugadores más expertos son los que tienen "más opciones de ganar cuando se reanude la temporada".



Consideró además que Rafa, por su carácter y mentalidad, echa de más de menos la competición que el entrenamiento.



"Creo que echa más de menos la competición que el entrenamiento. Para él fue difícil perder su rutina, los viajes por el mundo y jugar los partidos. Es un luchador y ha sido duro para él, como por los demás deportistas, no poder competir con los demás. La competición es su gasolina", aseguró.



Según el tío de Rafa, Djokovic es el rival más peligroso para su sobrino.



"Para Rafael, Djokovic es el rival más peligroso, porque incluso si juegas bien nunca sabes cómo y cuándo atacar. No te deja espacio para pasar. En cambio con Federer, aunque sea un fenómeno, teníamos una táctica más clara, eso nos daba más opciones", dijo.