Tottenham reporta caso de COVID-19 en el equipo

El Tottenham, equipo donde juega el colombiano Davinson Sánchez, reportó haber sido notificado por la Premier League sobre un caso positivo para COVID-19 dentro del equipo, de acuerdo a las últimas pruebas realizadas en su centro de entrenamiento.

Sin embargo, como medida de confidencialidad médica, la identidad de la persona contagiada no fue revelada por el club.

We have been informed by the Premier League that we have received one positive test for COVID-19 following the latest round of testing at our Training Centre