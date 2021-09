“Tuvo 3 años un Ferrari”: periodista culpa a Rueda por crisis en selección chilena

En medio del programa ESPN F90 de Chile, uno de los periodistas que hacen parte del equipo culpó al entrenador colombiano Reinaldo Rueda por la difícil situación de ‘La Roja’ en las Eliminatorias Sudamericanas.

En su intervención, aseguró que el DT le hizo “daño” al fútbol chileno porque desaprovechó el nivel de algunos jugadores y no hizo nada para mejorar al equipo.

Cabe resaltar que Chile está en la octava posición con solo 7 unidades, solamente superando a Bolivia y Venezuela luego de nueve jornadas.

“Dije que Rueda, siendo un buen técnico, en Chile no dejó nada. A Brereton no lo puso ni un minuto, no lo citó, no lo convocó (…). Rueda no solo es responsable de 5 puntos (perdidos) que ahora nos vendrían del cielo, sino que el daño más grande que hizo al fútbol chileno fue que tuvo 3 años un Ferrari y mira cómo lo dejó”, dijo.

“No fue capaz de agregarle a ese Ferrari ni un lavado, ni un espejo, no supo agregarle ni un suplente”, agregó.

De inmediato, uno de sus compañeros, siguiendo con el contexto del lujoso vehículo, le recordó que el Ferrari “tiene 180.000 kilómetros”, refiriéndose a la edad y desgaste de los jugadores de la ‘época dorada’ del fútbol chileno como Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Mauricio Isla, Claudio Bravo, entre otros.