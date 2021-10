“Un crack mundial”: Prensa española se rinde ante Falcao por su gol al Barcelona

Radamel Falcao García sigue cautivando a la hinchada del Rayo Vallecano con sus golazos que tienen al equipo madrileño en los primeros lugares de LaLiga.

Con una nueva anotación ante el Barcelona, Falcao continúa con su buena racha goleadora en el equipo ‘rayista’ que suma 19 puntos gracias al tanto del colombiano.

Tras su actuación ante el equipo azulgrana, la capacidad goleadora de ‘El Tigre’ fue reconocida por la prensa española a través de redes sociales; periodistas y narradores se rindieron ante la calidad del vigente delantero de la Selección Colombia.

Uno de los más eufóricos por el tanto de Falcao fue el periodista, hincha del Real Madrid, Tomás Roncero, quien aseguró en su cuenta de Twitter que el colombiano es “un crack mundial”.

Incluso, la periodista culé Carme Barceló elogió al colombiano: “Tenía que ser Falcao”.

A continuación, vea algunas de las reacciones de la prensa internacional al golazo de Falcao ante el Barcelona:

What a goal from Falcao https://t.co/SDvhMmxF2n

Falcao has more goals (4) than starts (3) for Rayo Vallecano.



He’s averaging a goal every 50 minutes, 45 seconds. Incredible. pic.twitter.com/RdDGAj524y