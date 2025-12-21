Dijín reveló la ruta que tomó Zulma Guzmán para llegar a Reino Unido

La Dijín ubicó en Londres a Zulma Guzmán Castro, buscada en 196 países mediante Notificación Roja de INTERPOL por el delito de homicidio en concurso homogéneo, a título de dolo y en calidad de autora.

Guzmán Castro es señalada por la Fiscalía General de la Nación como la presunta responsable de los hechos ocurridos los días 3 y 4 de abril de 2025, cuando habría enviado a una vivienda del norte de Bogotá frambuesas con chocolate contaminadas con talio, un metal pesado altamente tóxico. Días después de su ingesta, dos menores de edad murieron y un adulto resultó con graves afectaciones de salud.

Tras salir de Colombia, la mujer se convirtió en prófuga de la justicia. La Notificación Roja de INTERPOL, publicada y actualizada el 18 de noviembre de 2025, advertía que probablemente había pasado por Argentina, Brasil, España y el Reino Unido.

A partir del cruce de información internacional, el análisis migratorio y el seguimiento a sus desplazamientos, las autoridades lograron reconstruir su ruta de escape. El 1 de octubre de 2025 abordó un vuelo en São Paulo (Brasil) con destino a Madrid (España) y el 11 de noviembre ingresó al Reino Unido por Manchester, donde no registró nuevos movimientos migratorios.

El 12 de diciembre, INTERPOL Colombia recibió información proveniente de 12 países, lo que reforzó la hipótesis de su permanencia en territorio británico. Desde Bogotá se enviaron a las autoridades locales solicitudes de detención preventiva, junto con los soportes judiciales y sus huellas dactilares.

Con esos elementos, las autoridades del Reino Unido emitieron una orden de arresto, atendiendo la solicitud elevada por la Fiscalía colombiana tras la emisión de la Notificación Roja.

La ubicación definitiva se produjo el martes 16 de diciembre en la ciudad de Londres. Ese día, hacia las 6:45 de la mañana, la Policía Metropolitana recibió un reporte sobre una mujer en estado de angustia en inmediaciones del puente de Battersea. Minutos después, la Unidad de Policía Marítima la rescató de las aguas del río Támesis, a las 7:14 a. m., y la trasladó a un centro hospitalario.

Las autoridades británicas informaron que las lesiones no fueron mortales ni dejaron secuelas permanentes. Desde entonces, Zulma Guzmán Castro permanece hospitalizada y bajo custodia, en aplicación de la Ley de Salud Mental del Reino Unido.

Una vez sea declarada médicamente apta, será detenida formalmente y presentada ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, paso clave dentro del proceso de extradición hacia Colombia. El trámite continuará por la vía diplomática a través de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación.