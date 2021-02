Video: Ancelotti reveló por qué banqueó a James Rodríguez ante el Leeds United

El entrenador italiano Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación previo al partido de este sábado a las 3:00 de la tarde ante el Manchester United por la Premier League.

En la rueda de prensa explicó cuál fue la razón para dejar en el banco al mediocampista colombiano James Rodríguez, pues especulaciones en la prensa mundial aseguraban que habría sido por su rendimiento en la derrota del Everton ante el Newcastle.

No obstante, dio dos opciones por las que el colombiano no jugó: su mal partido o el descanso para el partido ante el Manchester United.

“Todos los jugadores tienen dificultades para entender por qué no juegan, pero siempre digo que hay dos razones para no jugar: una es que no jugaron bien el partido anterior y la segunda es para darle descanso. Si no jugaron bien, yo se los voy a decir, pero si yo no te digo nada y no juegas, significa que vas a tener descanso. Espero que ellos entiendan”, dijo.

Posteriormente, Ancelotti, aunque no confirmó que Rodríguez será titular ante el United, dejó claro que no sentó al colombiano por su rendimiento ante el Newcastle. Además, mencionó que quiera evitar lesiones.

“No digo que James jugó mal ante el Newcastle. No le di descanso ante Leeds porque jugara mal, lo hice porque ha disputado tres partidos seguidos y quería tenerlo fresco para el partido ante Manchester United, además quería evitar lesiones”, afirmó.

Finalmente, reveló que hará rotaciones en los partidos que restan en la temporada.