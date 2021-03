Video: Óscar Ruggeri ‘explotó’ por comparación de Edwin Cardona con Lionel Messi

Edwin Cardona ha sido uno de los jugadores más importantes de Boca Juniors en el inicio de la temporada 2021 por sus goles, asistencias y dinámica de juego.

El campeón del Mundial de México 1986 Óscar Ruggeri, quien ahora se desempeña como comentarista en ESPN Argentina, ‘explotó’ luego de que algunos de sus compañeros compararan al volante colombiano de Boca Juniors con Lionel Messi, jugador del Barcelona.

No obstante, no se trató de una comparación en cuanto a títulos o trascendencia deportiva, sino en la intermitencia que tienen en los partidos, pues para los periodistas argentinos los dos jugadores se pierden en muchos pasajes del partido.

“Cardona se me ha reivindicado como jugador, no pensé que pudiera dar tanto en su regreso, pero ¿qué pasa con la intermitencia?”, fue el comentario de Alejandro Fantino, director del programa, quien de inmediato comparó al colombiano con el ‘Beto’ Alonso.

“No me compares al ‘Beto’ Alonson con él, no, no. Yo tengo a Maradona, Messi, Kempes y luego la otra camada”, respondió Ruggeri.

“No puedes comparar (a Cardona) con Alonso o Messi porque cuando ellos la agarran te hacen un desastre, ¿cuál intermitencia?”, añadió.