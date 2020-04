Yohn Geiler Mosquera cuenta cómo avanza la liga de Nicaragua pese al coronavirus

En diálogo con Deportes W Yohn Geiler Mosquera, mediocampista del Real Estelí de la Primera División de Nicaragua, contó que pese a la pandemia la liga de aquel país se sigue jugando a puerta cerrada. "Cuando empezó todo los dueños del equipo hablaron con todos y nos dieron la garantía de que no íbamos a correr peligro. Todos los muchachos están concentrados en la liga, sin temor, ni preocupación. Uno que es extranjero sí está preocupado por la familia, por los amigos y toda la gente que conoce”.

En la reunión que hizo la liga para acordar seguir jugando “9 de 10 presidentes estuvieron de acuerdo en seguir, ganó la mayoría”. A la diferencia “supongo que hablaron bien con él y le hicieron ver que no había ningún riesgo con los jugadores”.

Por otro lado, el deportista profesional colombiano habló sobre el fútbol en ese país ya que no se tiene mucha noción de cómo es, "hay mucha diferencia. Tal vez no se una liga muy competitiva, pero está creciendo. La liga de Nicaragua no es tan táctica como la colombiana, pero sí es una liga en la que se corre mucho. Los equipos se defienden bien y siempre hay jugadores rápidos".

Para finalizar, el mediocampista compartió sus deseos de volver a jugar en Colombia, “si Dios me da la oportunidad de volver, lo haré intentando dar lo mejor. Hoy en Nicaragua solo pienso en ser campeón".

