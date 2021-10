Cajeros automáticos adulterados: recomendaciones para detectarlos

En Colombia los cajeros automáticos son los medios más utilizados para hacer retiros y movimientos de dinero. De acuerdo a la Superintendencia Financiera, semanalmente hace realizan unos 13 millones de movimientos financieros por este medio.

Estas características han convertido la alteración de los ATM en una de las modalidades de robo más comunes en el país, a diario cientos de personas denuncian haber sido víctimas de este delito en el que los delincuentes alteran el funcionamiento del cajero para clonar tarjetas, evitar la entrega del dinero, entre otros métodos.

De acuerdo a expertos de la Policía Nacional, cada usuario deberá revisar algunas características en los cajeros automáticos antes de utilizarlos, para evitar ser víctimas de estafa. Una de las técnicas más usadas es la instalación de microcámaras y sensores.

A continuación, compartimos algunas recomendaciones para evitar ser víctima de estos delitos:

1. Revise siempre el teclado: antes de ingresar su tarjeta o los datos de esta, asegúrese siempre que la tapa protectora del teclado no tenga instalado algún objeto extraño. Los ladrones instalan en las esquinas debajo del protector cámaras diminutas para capturar las claves de las personas.

Asimismo, cerciórese que el teclado del cajero tenga una estructura lisa y plana, sin ningún tipo de relieve fuera de lo común. De ser así, absténgase de utilizarlo e informe al encargado de seguridad del banco, ya que podría tratarse de un teclado sobrepuesto para obtener las claves personales por medio de este dispositivo.

2. Detalle la bandeja de salida del dinero: los delincuentes alteran esta superficie colocando una lámina totalmente fija que impide la salida de los billetes. Por lo tanto, se recomienda revisar que esta salida no tenga ninguna obstrucción. Los expertos afirman que la bandeja debe tener un movimiento sensible al tacto y no debe representar ninguna dificultad.

3. Observe el tamaño de la entrada de la tarjeta: otra metodología utilizada por los delincuentes es sobreponer dispositivos que reemplazan la ranura original del cajero para insertar las tarjetas, con el objetivo de clonar y capturar los datos del chip y la banda magnética.

4. Descarte cámaras ocultas en la parte superior: en muchos casos los ladrones instalan una lámina sobrepuesta donde incorporan en su interior cámaras miniatura ocultas para capturar las claves del usuario. Por esto, es importante visualizar que no exista ningún objeto extraño en esta parte antes de realizar cualquier movimiento financiero. Otro método recomendado es sobreponer la palma de su mano en el teclado, mientras con la otra escribe la clave y otros datos importantes para evitar ser grabados.