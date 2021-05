Colombia no ha solicitado préstamo del banco central para financiar la crisis

Cesar Ferrari, PhD en economía y profesor de la Universidad Javeriana, afirmó que se deben analizar medidas extraordinarias para situaciones extraordinarias

Afirmó que el déficit fiscal tiene dos razones. Estructural u ordinario porque hay una recaudación insuficiente frente a las necesidades de un país, en términos de garantizar los derechos fundamentales, infraestructura que el desarrollo requiere. Por otro lado, la razón extraordinaria es consecuencia de la pandemia, que llevó a una caída importante del producto interno bruto y de la recaudación tributaria pero aumentó el gasto fiscal, producto de los subsidios que ha requerido la economía para poder sobrepasar los tiempos. Según el profesor Ferrari, las necesidades que surgieron a raíz de la pandemia no se pueden corregir por medio de una reforma tributaria, ya que los ciudadanos no están en capacidad de pagar más impuestos.

Algunos de los críticos de esta medida argumentan que causaría una inflación desbordada. El profesor Ferrari afirmó que no es cierto, ya que esta teoría parte de la economía cuantitativa del dinero donde se afirma que en una situación producto de la oferta no aumenta y la velocidad de dinero está constante entonces toda inflación monetaria es inflacionaria. Explicó que esos presupuestos son del siglo 18, en donde no tenían tantos medios de pago como en el siglo 21 y no se puede afirmar que la velocidad del dinero y la oferta es constante. El profesor explicó que “las veces que da vuelta el dinero para agotar las transacciones se redujo enormemente por medidas precautorias. La gente prefirió gastar más lentamente sus recursos para eventualmente no tener dificultades”.

El profesor afirmó que el propósito de las calificadoras internacionales es determinar si el país cuenta con la capacidad de pagar sus deudas, pero dicha capacidad es consecuencia de la fortaleza de la economía. Según Ferrari, “el problema no es el instrumento, aquí el problema es recuperar el nivel de la economía para que esa situación, los recursos alcancen para pagar las deudas (…) Reclamar que las calificadoras se opondrían a este tipo de uso del instrumento no es así”. La calificación no puede depender de qué instrumento utilice el país para recuperar la fiscalidad.

Cesar Ferrari reiteró que en varios países alrededor del mundo, están acudiendo a prestamos de los bancos centrales para financiar la crisis. Dichos países reconocen la dificultad actual de solicitar más recursos a personas naturales y jurídicas que durante pandemia han visto sus recursos reducidos. Por otro lado, afirmó que Colombia es de los pocos países del mundo que no le “han echado mano” al banco central para solicitarle un préstamo en esta situación. Explicó que solicitar un préstamo del Banco de la República no significa que la entidad pierda independencia, ya que no están obligados a prestarle al gobierno.

¿ES POSIBLE UNA REFORMA TRIBUTARIA QUE NO AFECTE A LA CLASE MEDIA?

Según el profesor Ferrari, depende de cómo se diseñe. Según estadísticas internacionales, solamente el 6% de la recaudación tributaria que hay en Colombia, proviene de las personas naturales y en la OCDE, el promedio de la recaudación fiscal, el 24% proviene de las personas. Estas cifras advierten que las personas con más recursos en el país, pagan muy pocos impuestos.