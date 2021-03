Confeccionistas rechazan nuevo borrador de decreto arancelario

Camilo Rodríguez, presidente de la Cámara Colombiana de la Confección, indicó que "valoramos el esfuerzo de la bancada de Gobierno, pero no acompañamos ni nos vamos a tomar la foto con el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, que saca un borrador de decreto que no impacta las confecciones. Aquí sigue saliendo beneficiada la mano de obra en Asia".

A lo que agregó que "el interlocutor no debe ser el ministro Restrepo, quien parece seguir respondiendo a los intereses de los importadores".

Frente al artículo nuevo de este borrador, que excluye de la aplicación de aranceles a las importaciones de desperdicios de confecciones de los procesos desarrollados al amparo del "Plan Vallejo", que tengan valor comercial, manifestó que "se cometió un error técnico por parte del Mincomercio, pese a que ya habíamos anunciado que resulta antitécnico porque en los artículos previos se evidencia que entran solo capítulos 61 y 62, no el 63. Entonces hay un buen lobby de algunas empresas que se han dedicado a dañar esa figura y a haber un contrabando técnico".

En esa línea, explicó que no tiene ningún impacto porque para que al sector le vaya bien, se requiere una "reforma estructural, pero en este momento no se atiende lo que necesitamos. Es mentiroso decir que se impone arancel de 40% a las confecciones, no es así porque si revisamos solo vemos que se aumenta de US$0 a US$10, es decir, solo corresponde al 2% de las importaciones que entran al país".

Según esta entidad, en 2019 se exportó mercancía por cerca de US$732 millones, pero se importó mercancía por US$2.428 millones, "lo que demuestra un déficit en la balanza comercial porque no hay política ni arancelaria ni aduanera que favorezca la balanza cambiaria".