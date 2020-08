Los retos económicos para el segundo tiempo del presidente Iván Duque

El panorama económico dio un giro de 360 grados por cuenta de la pandemia del Covid-19. La restauración de más de la mitad de los sectores productivos, la atención en salud, la recuperación de los empleos, los ajustes tributarios que muchos exigen, son apenas algunos de los retos que tendrá que enfrentar el presidente Iván Duque para la segunda mitad de su mandato.

Hay que recordar que el país cerró el año pasado con un PIB de 3,3 %, cifra relativamente superior a la media registrada en América Latina. Inicialmente, se tenía proyectado que Colombia alcanzaría un resultado igual o superior al 4 %, lo cual se convirtió no solo en un objetivo imposible, sino en un reto a largo plazo, pues el mismo Ministerio de Hacienda prevé que en 2020 el PIB se contraerá 5,5 %.

“En 2020, se esperaba que la economía continuara su proceso de aceleración, lo que efectivamente sucedió en enero y febrero. Sin embargo, a raíz de la propagación del Covid-19 en Colombia, se implementaron medidas de aislamiento preventivo que, junto con un contexto internacional dominado por la incertidumbre global, llevaron a revisar el pronóstico de crecimiento desde 3,7 % a -5,5 %”, señaló en su momento el Ministerio de Hacienda.

La afectación sectorial expuesta por el Gobierno Nacional revela que el sector del comercio caerá 11 %; la construcción, 16,1 %; arte, entretenimiento y recreación se contraerán 28,2 %. Por su parte, el consumo de los hogares se contraerá 5,7 %, mientras que la inversión extranjera sufrirá una caída del 17,7 %. El gasto del gobierno, por su parte, se incrementará en un 4,1 %.

El plan propuesto por el Gobierno Nacional para la recuperación económica recibe el nombre de ‘Nuevo Compromiso por el Futuro de Colombia’, del cual se han dado a conocer algunos detalles, muchos de ellos expuestos por la vicepresidente Marta Lucía Ramírez.

La funcionaria se refirió al cierre de la brecha habitacional, para lo cual el Ministerio de Vivienda tiene proyectado para 2021 la construcción de 200.000 unidades. Se espera que el déficit habitacional llegue al 2 %. Dijo también que se debe robustecer la matriz energética, buscando ampliar las posibilidades de energía renovable, sin descartar la explotación de hidrocarburos.

En ese orden de ideas, podría decirse que la misión principal del presidente Duque para su segundo tiempo será la de volcar un resultado que tampoco es ajeno al resto del mundo.

“Indudablemente, el reto más importante en materia económica para los siguientes dos años va a ser no solamente la recuperación del crecimiento económico, sino la recuperación del empleo. Obviamente el choque ha generado una destrucción muy importante del aparato productivo; una caída cercana al 8 %; la destrucción de casi 4 millones de empleos en un período muy corto. El reto se da en el marco de política pública y es cómo recuperar el empleo, el crecimiento”, señaló el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía.

El dirigente añadió que esa tarea requerirá de dos elementos: políticas de apoyo contracíclicas en el corto plazo y reformas estructurales en temas tributarios, laborales, pensionales o de protección social.

Para el abogado y economista José Roberto Acosta, lo único que se necesita es una reforma tributaria “simplificada y progresiva”, en la que se trabaje sobre la estructura y el régimen tributario del país. “Es la forma de igualar oportunidades, estimular a la pequeña y mediana empresa, dejar de dar prebendas a los grandes conglomerados y equiparar el país para llevarlo a un capitalismo verdaderamente abierto”, señaló.

Aunque el gobierno no ha dejado descartada la posibilidad de una reforma laboral, tampoco ha habido un pronunciamiento que dé cuenta de la puesta en marcha de un proceso de esa naturaleza.

Otros analistas han puesto el ojo sobre sectores poco mencionados en el proceso de recuperación económica. La escritora y analista económica Clara Inés Chávez hizo énfasis en que el sector financiero no puede ser el centro exclusivo de la recuperación económica. Aquí entran instituciones que puedan brindar apoyo a las empresas emergentes.

“Es triste que el campo y el sector agrario muchas veces no lo controla el Estado, sino grupos al margen de la ley (...) Hay que combatir la corrupción y no permitir que la violencia se apodere del campo colombiano, sobre todo si los recursos públicos no se dirigen a una política de Estado donde los más vulnerables tengan oportunidades”, señaló.

El docente de la Universidad Javeriana, Jorge Restrepo, también manifestó que el reto más grande es en materia de empleo. “Se requiere crear al menos el doble de las metas en el plan de desarrollo, para lo cual se requieren nuevos y diferentes instrumentos de política”, dijo.

Restrepo añadió que se deberá generar una política de desarrollo productivo y empresarial que reconozca los cambios que implica la epidemia. Dijo que para ello se requieren componentes de encadenamiento, logística y avances tecnológicos.

“Además debe hacerse una política diferente de ciencia y tecnología que soporte los embates generados por la actual situación (...) Creería que sería muy conveniente una reforma tributaria para la recuperación y no para recaudar más impuestos. El tamaño del meteorito que le cayó al país requiere de otras políticas, además de las que están en el plan de desarrollo”, concluyó.