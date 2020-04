Medcann firmó contrató con firma extranjera que venderá cannabis en el exterior

Medcann pondrá a disposición de la firma canadiense Klonetics Plant Science Inc. (Klonetics) distintas variedades de cannabis psicoactivas y no psicoactivas, como material de base para que esta las use, desarrolle y comercialice de manera exclusiva, en Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

“Es importante destacar que este histórico contrato pone de manifiesto el potencial de Colombia como proveedor de diferentes variedades de cannabis para uso medicinal para el mundo, tal como lo es Holanda en el campo de las flores”, indicó Jon Ruiz, presidente de Medcann.

El acuerdo contempla un pago en acciones y opciones sobre acciones de Klonetics, además de un porcentaje del ingreso por la comercialización de las diferentes variedades.

"Este contrato acelera significativamente el plan internacional de investigación y desarrollo de Medcann, desarrollando una alianza de largo plazo con Klonetics que emprenderá un programa conjunto de hibridación entre ambas

compañías", indicó la empresa.

