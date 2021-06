Proyecto de inversión social es una urgencia, no da espera: Minhacienda

Al concluir la cuarta y última sesión de los foros que se han llevado a cabo sobre el proyecto de inversión social, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, indicó que la prioridad está en la cobertura de los programas sociales, el empleo y el acceso a la educación. Para ello, explicó, hay una necesidad de $14 billones.

Frente a las fuentes de recursos reiteró que se contempla la austeridad del Estado, la lucha contra la evasión y las contribuciones de las empresas.

Y dijo que entre los consensos (producto de estos encuentros) están no tocar a la clase media, no generar modificaciones de IVA y no ampliar la base de personas naturales que pagan impuesto de renta.

Frente a cuándo se presentará este proyecto, debido a que congresistas, académicos y exministros han insistido que sea en la próxima legislatura, el ministro resaltó que "es una urgencia porque lo social no da espera. El desempleo no da espera, el microemrpesario en su necesidad de caja no da espera, el informal que necesita una renta para sobrevivir no da espera".