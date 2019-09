“Se ha pedido que se cumpla la ley”: Superfinanciero sobre comercial de Movii

El superintendente Financiero, Jorge Castaño, se refirió a la polémica que ha suscitado la suspensión de la publicación del comercial de Movii. Aunque indicó que los proceso de la SuperFinanciera no se discuten en medios de comunicación, precisó que en el caso en particular han pedido que se cumpla la ley.

"Quiero hacer una precisión y es: primero, que la Superintendencia actúa en el marco de la ley y esa es una tranquilidad que tienen que tener todos los colombianos. Y lo segundo: aquí hay un debido proceso y las instrucciones que la superintendencia da es que hay una institucionalidad propia para poder discutir cuando no estamos de acuerdo. En este caso en particular la superintendencia lo que ha pedido es eso: que se cumpla la ley", explicó Castaño.

Asimismo, detalló que es normal que la Superintendencia se comunique con las entidades que vigila cuando le parezca que no están ajustadas a la realidad económica del país, para proteger a los usuarios del sistema financiero.

“Cualquier publicidad dentro del sistema financiero necesita de alguna manera cumplir unos mínimos: que se ajuste a la realidad económica, a la realidad jurídica, que el producto realmente sea verificable y que el consumidor Financiero – porque es a él al que estamos protegiendo- pueda tomar las decisiones informadas. Y ese es un régimen que aplica para todas las 425 entidades vigiladas por el sistema financiero”, concretó.

