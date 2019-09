Superfinanciero me pidió cancelar la salida del comercial: CEO de Movii

El empresario indicó que por orden del superintendente financiero, Jorge Castaño, decidió no emitir el comercial como estaba planeado.

Hernando Rubio, CEO y fundador de Movii, habló sobre la intención del comercial y de por qué no se transmitió. Explicó que se reunió con el superintendente financiero, Jorge Castaño, y que le dio la orden de no transmitirlo porque no cumplía con las normas.

"Yo me reúno con el superintendente y él me dice que el comercial no estaba cumpliendo con las normas y me pide que cancele la salida del mismo", resaltó.

"Nosotros somos una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera. Mi propósito es que todos los colombianos puedan pagar por vía digital. Yo no siento que estemos desprestigiando a la banca, es muy importante pero yo critico es el hecho de que no se incluya a las personas que no tienen acceso al sistema financiero", indicó Rubio.

Frente a lo que pasará con el comercio, dijo: "Quedamos en trabajar lo que la Superintendecia considera no se está cumpliendo".

Aclaró que "cuando decimos que la tarjeta no cobra, nos referimos a los intereses porque es una tarjeta débito y no crédito".

Rubio agregó que querian hacer un comercial único y disruptivo, "creamos una pieza que refleja lo que sentimos".

