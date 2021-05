Brasil recomienda suspender la vacuna de Oxford en embarazadas

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil recomendó la suspensión "inmediata" de la aplicación de la vacuna anticovid desarrollada por el laboratorio AstraZeneca en asociación a la Universidad de Oxford en mujeres embarazadas.



La recomendación de la agencia reguladora es que "la indicación del prospecto del inmunizante", que incluye la posibilidad de formación de coágulos sanguíneos, sea seguida por el Programa Nacional de Inmunización llevado a cabo por el Ministerio de Salud.



"La orientación es resultado de la vigilancia de eventos adversos realizado de forma constante sobre las vacunas Covid que están en uso en el país", señaló la Anvisa en una nota técnica difundida la noche del lunes.



La nota no menciona efectos específicos de reacciones adversas detectadas en embarazadas, pero el Ministerio de Salud confirmó que investiga el caso de una gestante que desarrolló trombosis pocos días después de haber sido inoculada con la fórmula de AstraZeneca en Río de Janeiro.



Anvisa igualmente alertó de que el uso de vacunas en situaciones que no están previstas en el prospecto solo debe ser realizado ante la "evaluación individual" de un profesional de salud "que considere los riesgos y beneficios de la vacuna para la paciente".



"El prospecto actual de la vacuna contra covid de AstraZeneca no recomienda el uso de la vacuna sin orientación médica", completó.

Le puede interesar:

Tras la recomendación del regulador, algunos estados del país, entre ellos Sao Paulo y Río de Janeiro, anunciaron este martes la suspensión preventiva de la inmunización de gestantes y puérperas de forma temporal.



En abril pasado, Brasil, uno de los países más azotados por la pandemia, con más de 423.000 muertos, incluyó a todas las mujeres embarazadas y puérperas en los grupos prioritarios del programa nacional de vacunación, al considerar que ellas "poseen riesgo obstétrico elevado independientemente de la edad".



Hasta este lunes, cerca del 17 % de la población del país, de unos 210 millones de habitantes, recibieron la primera dosis de la vacuna, mientras que el 8,5 % fueron inoculados con la segunda.



La fórmula de AstraZeneca responde por el 26,4 % de las dosis aplicadas en Brasil desde el inicio de la campaña nacional de inmunización, el pasado enero, según datos de la cartera de Salud.