CIDH pide que se investigue la muerte de dos manifestantes durante protestas en Perú

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió este domingo una investigación "inmediata" y establecer responsabilidades tras la muerte de dos personas ayer, sábado, durante las protestas multitudinarias por la crisis política en Perú.



En un hilo de tuits, este organismo independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó la muerte de dos personas este 14 de noviembre "durante acciones de represión estatal a las protestas multitudinarias por la crisis política originada por la vacancia (destitución) presidencial, y exige investigar inmediatamente los hechos y establecer responsabilidades".

En ese sentido, insistió en que "rechaza enfáticamente la violencia policial contra manifestantes; y recuerda al Estado que el uso de la fuerza se rige por los principios de excepcionalidad, legalidad, necesidad y proporcionalidad, así como por la máxima restricción en el uso de armas de fuego".

Además advirtió de que no hay información precisa sobre el número de heridos, ya que, pese a que los datos oficiales indican que más de 110 lesionados recibieron atención en centros de salud, no se sabe la cifra exacta de los que fueron atendidos en instalaciones privadas.



También señaló que no se conoce el número de detenidos durante la jornada del sábado y destacó que tanto la Defensoría de Perú como organizaciones de derechos humanos se han enfrentado a "obstáculos" para acceder a los datos policiales.



A este respecto,"preocupa a la CIDH el registro de la @CNDDHH (la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú) que da cuenta de 40 personas manifestantes no ubicadas", tuiteó el organismo.



Por ello, la CIDH se sumó al llamamiento de la Defensoría de Perú para que se dé a conocer la lista de detenidos, además de recordar que "la detención por el solo hecho de protestar es contraria al derecho internacional".



La represión de la masiva marcha de protesta ciudadana contra el todavía ayer presidente de transición peruano, Manuel Merino, dejó un balance de dos personas muertas, 94 heridos -63 de ellos hospitalizados- y 42 ciudadanos desaparecidos, según reportaron organismos de derechos humanos y fuentes hospitalarias.



Merino anunció este domingo su dimisión "irrevocable" a la Presidencia de Perú e instó a la "paz y la unidad", un paso que abre camino a la solución de la grave y profunda crisis política que afronta el país desde que asumió el poder hace una semana.



Merino, que era el presidente del Congreso, asumió el poder tras la destitución de Martín Vizcarra, aprobada por Legislativo de Perú, tras debatir la llamada "moción de vacancia" impulsada contra el mandatario por acusaciones de que cometió actos de corrupción cuando era gobernador de la provincia sureña de Moquegua (2011-2014).