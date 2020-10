Colombia en boca de las elecciones estadounidenses: ¿qué hay en juego?

A menos de un mes del proceso electoral en Estados Unidos, el presidente Donald Trump insiste en señalar a su contendor, Joe Biden, como representante de “la izquierda radical” que quiere acabar con la historia del país y en repetidas ocasiones, durante sus mitines de campaña, lo ha señalado abiertamente como “criminal”.

En paralelo, la campaña “Fuera Trump”, que busca “sacar” de la Casa Blanca al presidente Trump con el apoyo del electorado hispano, se movilizó en rechazo hacia el cuadragésimo quinto presidente de Estados Unidos. Por otro lado, según un análisis del Centro de Investigaciones Pew, la confianza de los votantes latinos en el candidato demócrata va en aumento desde junio, mientras que la depositada en el presidente Trump en general se ha estancado.

Sin embargo, en medio de este cruce de señalamientos en la álgida campaña, un tema que se ha vuelto recurrente en boca de ambos candidatos en las últimas semanas ha sido Colombia, ya sea por cuenta de acuerdos de cooperación como la estrategia ‘Colombia crece’ para inyectar US$5.000 millones para la inversión extranjera, o las duras críticas a la oposición encabezada por Gustavo Petro.

Desde la elección del estadounidense Mauricio Claver-Carone como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una postulación que Colombia apoyó con antelación, quedó en evidencia la alineación de Casa de Nariño con la Casa Blanca. Pero, como lo explica Ricardo Ávila para la revista Portafolio, la preocupación de muchos analistas es que “lo ocurrido es una muestra de que la Casa de Nariño ya escogió bando y no precisamente el de Joe Biden”.

Por lo anterior, Colombia tiene los ojos puestos con sumo interés sobre el resultado de las urnas el próximo 3 de noviembre debido a la gran importancia del apoyo de Washington para enfrentar desafíos en materia económica y social, en especial en la lucha antidrogas y el manejo de la pandemia.

En medio de este cruce de opiniones, destacamos algunas menciones a Colombia en la campaña presidencial que han tocado puntos clave de la relación bilateral entre ambos países:

----------------------------------

DONALD TRUMP COMPARA A GUSTAVO PETRO Y NICOLÁS MADURO CON JOE BIDEN PARA DESPRESTIGIARLO

Desde el mes de agosto, la campaña del candidato republicano ha mencionado a Gustavo Petro con el propósito de comparar al ex vicepresidente de Barack Obama con figuras de la izquierda latinoamericana como Fidel Castro, Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

----------------------------------

"JOE BIDEN NI SABE QUIÉN ES GUSTAVO PETRO"

Así lo dijo a La W el exasesor del candidato demócrata, Juan González, en respuesta a los señalamientos del presidente Trump.

Fabio Andrade, representante de los colombianos en el partido Republicano, aseguró en la misma entrevista que Trump está escuchando a la comunidad.

----------------------------------

BARACK OBAMA, JOE BIDEN Y JUAN MANUEL SANTOS SE RINDIERON AL NARCOTERRORISMO: DONALD TRUMP

Durante un evento para su campaña presidencial en Jacksonville (Florida) el pasado 25 de septiembre, Donald Trump declaró que Barack Obama, Joe Biden y Juan Manuel Santos "se rindieron al narcoterrorismo".

A su vez, afirmó que durante su administración ha trabajado junto a sus pares colombianos para lanzar una histórica operación en contra de los tráficantes de drogas.

Posteriormente, se refirió a Colombia a través de su cuenta de Twitter al afirmar: "Joe Biden es un TÍTERe de CASTRO-CHAVISTAS como “el loco” Bernie, AOC (Alexandria Ocasio-Cortez) y la amante de (Fidel) Castro, Karen Bass. Biden cuenta con el apoyo del socialista Gustavo Petro, un importante PERDEDOR y exlíder guerrillero del M-19. Biden siente debilidad por el socialismo y traicionará a Colombia. ¡Estoy con ustedes!".

Joe Biden is a PUPPET of CASTRO-CHAVISTAS like Crazy Bernie, AOC and Castro-lover Karen Bass. Biden is supported by socialist Gustavo Petro, a major LOSER and former M-19 guerrilla leader. Biden is weak on socialism and will betray Colombia. I stand with you!