¿Cómo está el panorama electoral en Estados Unidos a pocos días de los comicios?

En la recta final de la campaña presidencial de Estados Unidos, Donald Trump y Joe Biden han tenido un claro objetivo: ganar el voto latino para asegurar la victoria.

Las encuestas han señalado que son los latinos quienes decidirán las elecciones en esta oportunidad, ya que su participación es representativa en estados clave como Florida y Texas.

En W Fin de Semana, Roberto Izurieta, director de programas latinoamericanos en la Universidad George Washington y analista político, quien ha trabajado en campañas electorales de Estados Unidos y Latinoamérica, se refiere al panorama de opinión de cara a las elecciones.

“En casi todos los indicios de opinión desde marzo, las cifras han estado relativamente estables. No es una elección en la cual un gran porcentaje de la gente está indecisa, pues están decididos a votar y no han cambiado su intención, lo que non sabemos es por quién”, explica el experto.

Así, Izurieta advierte que algunos estados ya tienen los votos procesados, hay otros que lo harán cuando cierren las urnas, lo cual generará incertidumbre.

“En los últimos 80 años, solamente en dos elecciones ha existido esta diferencia entre el voto popular y los votos delegados: esta y la anterior”, afirma el analista.