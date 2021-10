Con la física se pueden explicar sistemas infinitamente pequeños: Giorgio Parisi

Los científicos Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann y Giorgio Parisi fueron distinguidos con el Premio Nobel de Física 2021 por sus contribuciones al entendimiento de los complejos sistemas físicos.

Giorgio Parisi manifestó en La W que “a partir de la física se pueden explicar los grandes sistemas, es decir, las cosas infinitamente grandes como el universo, las galaxias, la formación de costelaciones, nuestro sistema solar; pero también sistemas que son infinitamente pequeños como las moléculas, los átomos, la forma en que interactúan entre sí”.

Indicó que “lo que he hecho es estudiar la forma en que se manejan esos sistemas complejos y cómo se comunican, por ejemplo, los seres humanos son hechos de millones y millones de proteínas que están en las células y están interactuando todo el tiempo entre sí, por unas razones muy complejas de explicar […] con mi teoría física he logrado describirlo matemáticamente”.

Le puede interesar:

Giorgio Parisi dijo que “he estudiado en el tema del cambio climático. Me he dedicado a estudiar eventos que suceden cada ciento de miles de años, específicamente las caídas de temperatura de más de 10 grados, pero son estudios que vienen de hace muchos años y que hoy en día son viejos. Sin embargo, poderlos explicar cada vez de mejor manera hace que la comunidad científica lo reconozca, y sea más fácil de integrarlo a todas las teorías y conocimientos sobre el cambio climático”.