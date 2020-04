Costa Rica registra 558 casos de COVID-19 y busca traer equipos de protección

Costa Rica registra este viernes 558 casos positivos de COVID-19, lo que significa 19 casos más en un día, mientras que las autoridades trabajan en la logística para traer equipos de protección a los funcionarios de salud.



El ministro de Salud, Daniel Salas, afirmó en conferencia de prensa virtual que se trata de 269 mujeres y 289 hombres entre el 1 y 87 años. Hasta el momento hay 20 pacientes hospitalizados, de los cuales 13 se ubican en unidades de cuidados intensivos, un total de 42 se han recuperado y se han descartado 5.894.



Además, desde que Costa Rica diagnosticó el primer caso de COVID-19, el pasado 6 de marzo, se han contabilizado tres muertes. Las dos primeras ocurrieron el 18 y el 20 de marzo, ambos hombres de 87 años, mientras que el pasado miércoles 8 de abril se registró la tercera víctima, un hombre de 45 años.



"El deber patriótico es mantenernos en casa, estamos avanzando la Semana Santa pero no podemos aflojar (...) Sigo esperanzado por la respuesta en general, la mayoría de la población entiende que el COVID-19 no es un asunto que podamos despreciar y confío que sigamos con esta disciplina", expresó Salas.

Le puede interesar: Turquía impone un toque de queda de 48 horas en gran parte del país



Por su parte, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informó que trabaja en la logística para traer vía aérea desde China una donación de ese país de 830.000 dólares en material de protección para funcionarios de salud que están en la primera línea de contención del coronavirus COVID-19.



"Este tipo de insumos, de mascarillas, guantes, gafas, impermeables, que nos van a donar no es suficiente y vamos a aprovechar la logística para traernos más equipo. Estamos gestionando la compra 1,1 millones de dólares en material de protección que nos urge, por eso lo traeremos por aire", destacó el presidente ejecutivo de la CCSS, Román Macaya.



Añadió que hay "gran complicación" a nivel mundial para adquirir los productos para el tratamiento o de protección para el COVID-19 y que se trata de un asunto muy "dinámico ya que todos los días hay nuevas situaciones o condiciones".



Las autoridades de la CCSS también compraron 3.000 bolsas para cadáveres con una inversión de 13.000 dólares, como una forma de preparación frente a un escenario más grave.

Lea también en La W: Brasil supera los 1.000 muertos y ya roza los 20.000 casos de COVID-19



"Tenemos que estar listos para lo peor (...) esto es nada más una preparación para un escenario mucho más grave de lo que estamos viviendo hoy. No podemos ignorar lo que ha pasado en otros países, por eso hacemos todo lo posible para que el escenario de Costa Rica no requiera el uso de tantas bolsas de cadáveres", dijo Macaya.



Desde mediados del mes de marzo, Costa Rica cerró sus fronteras para el ingreso de extranjeros, suspendió el curso lectivo y eventos masivos, incluidas las actividades religiosas de la Semana Santa.



Además, ordenó el cierre de sitios como bares, discotecas, parques, parques nacionales, playas, entre otros y está multando a quienes incumplan las órdenes.



El Gobierno no ha establecido una cuarentena obligatoria, excepto para la gente que regresa del exterior, pero sí ha ordenado una serie de restricciones para la circulación de vehículos.