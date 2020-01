Diputados venezolanos en EEUU agradecen apoyo de Argentina, México y Uruguay

Diputados venezolanos exiliados en Estados Unidos agradecieron el lunes a Argentina, México y Uruguay por exigir respeto a las instituciones en Venezuela, luego de que el gobierno de Nicolás Maduro impidiera por la fuerza que legisladores opositores participaran en la elección de autoridades parlamentarias.

Miguel Pizarro, Juan Andrés Mejía, Rafael Guzmán y José Guerra condenaron en rueda de prensa en Washington el "asalto" el domingo a la Asamblea Nacional por parte de Maduro y sus aliados, y destacaron la "rápida" y "contundente" reacción de la comunidad internacional, en particular de gobiernos de la región cercanos a Caracas.

"Queremos exaltar y reconocer los pronunciamientos de México, de Uruguay y de Argentina, países con una posición ideológica muchas veces más cercana a la de Nicolás Maduro, que ayer alzaron su voz por el respeto a la democracia y a las instituciones", dijo Pizarro.

Los gobiernos de izquierda de Andrés López Obrador, Tabaré Vázquez y Alberto Fernández cuestionaron la acción de la Guardia Nacional Bolivariana, que bloqueó el ingreso al Palacio Legislativo del jefe parlamentario y líder opositor Juan Guaidó, finalmente reelecto más tarde en otro lugar.

En diálogo con periodistas, los diputados venezolanos radicados en Estados Unidos desde julio pasado, cuando huyeron de su país perseguidos por Maduro, rechazaron la juramentación con apoyo oficialista de Luis Parra, un legislador opositor que rompió con Guaidó hace un mes tras ser acusado de corrupción.

"No hay dos asambleas nacionales en Venezuela, no hay dos juntas directivas de la Asamblea Nacional en Venezuela y no hay dos presidentes en Venezuela. Solo hay un legítimo presidente de la Asamblea Nacional y de Venezuela, que es Juan Guaidó", dijo Mejía, destacando que el cuerpo encabezado por Parra ni siquiera tiene el quorom para funcionar.

Guaidó, quien en su condición de jefe parlamentario se proclamó en enero pasado presidente encargado por considerar fraudulenta la reelección de Maduro en mayo de 2018, y es reconocido hoy por medio centenar de países, fue ratificado por un centenar de los 167 miembros de la unicameral Asamblea Nacional venezolana, en una votación realizada en la sede del periódico El Nacional.

"En un país con hiperinflación, con más de 300 presos políticos, con militares detenidos y torturados, 100 diputados se resistieron a la intimidación, al chantaje y la extorsión y cumplieron con su deber con el pueblo venezolano y ratificaron a Juan Guaidó", dijo Pizarro.

Mejía consideró "muy triste" que 15 diputados otrora opositores hayan tomado una posición contraria a Guaidó, una decisión que achacó a que algunos "sufren enfermedades crónicas", "tienen a sus familias secuestradas por la guerrilla", o "simplemente de forma miserable pusieron sus intereses económicos por encima".