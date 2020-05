Donald Trump negó nuevamente participación de EE.UU. en "incursión" venezolana

El presidente Donald Trump negó nuevamente la participación de Estados Unidos en la "incursión" marítima venezolana.

En entrevista con Fox News, el mandatario mencionó que acababa de recibir información respecto a la Operación Gedeón y destacó que "no tiene nada que ver con nuestro Gobierno, pero acabo de recibir información sobre eso y lo investigaremos. Estamos preocupados sobre eso (...) pero no tiene nada que ver con nuestro Gobierno".

De igual manera, aseguró que "si yo quisiera ir, no lo haría en secreto". Además, expresó que "entraría y no harían nada al respecto. Se darían la vuelta. No enviaría un pequeño grupo. No, no, no. Sería llamado un ejército (...) Sería llamado una invasión".

Entre tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro insiste en la participación de Estados Unidos dentro de la incursión. En entrevista exclusiva con TeleSur, aseguró que se trataba de "una operación encubierta ordenada por Donald Trump, subcontratado Silvercorp (...) apoyada por Iván Duque y contaba con un contrato firmado por Juan Guaidó (...) que tenía como objetivo asesinar al presidente".