Donald Trump pide a sus partidarios evitar la violencia y mantenerse pacíficos

El presidente estadounidense, Donald Trump, instó el miércoles a protestar en forma "pacífica" luego de que partidarios suyos irrumpieron en la sede del Congreso al cual piden rechazar la victoria electoral del demócrata Joe Biden.

"Por favor apoyen a la Policía del Capitolio y a las fuerzas del orden", dijo Trump en Twitter más de una hora después de que manifestantes rompieran el cordón de seguridad.

"Ellos están verdaderamente del lado de nuestro país", dijo Trump. "¡Manténganse pacíficos!", añadió.

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful!