El libro que habla sobre la 'machoexplicación' con ayuda del arte del siglo XVII La escritora Nicole Tersigni, autora de 'Men to Avoid in Art and Life', cuenta en La W cómo identificar el llamado "mansplaining".

El arte se interpreta de cualquier manera (...) en mi libro evidencio que los hombres consideran que saben más de temas que son de las mujeres: Nicole Tersigni. Foto: @nicsigni_writes en Instagram