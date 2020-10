El magnate mediático Rupert Murdoch cree que Trump perderá las elecciones

El fundador del imperio mediático News Corp, Rupert Murdoch, mecenas de políticos y causas conservadoras, cree que el presidente estadounidense, Donald Trump, perderá las elecciones por un amplio margen frente al demócrata Joe Biden, según fuentes consultadas por el Daily Beast.



Murdoch, de 89 años, piensa que la gestión de Trump durante la pandemia de la covid-19 le acabará costando la Presidencia en los comicios del 3 de noviembre.

El hecho de que el presidente ejecutivo de News Corp considere que Trump no va a repetir mandato puede poner al universo de medios controlados por el magnate australiano, como Fox News o The Wall Street Journal, en un lugar más equidistante frente al republicano.



Según las fuentes, la relación entre Murdoch y Trump se ha vuelto más distante y hace semanas que ambos no hablan, en parte debido a las críticas que Trump ha dedicado a Fox News, pese a que el mandatario usa habitualmente algunos de sus programas para lanzar consignas y críticas.



Trump se ha mostrado especialmente disconforme con las encuestas electorales de la cadena, que ponían al presidente en desventaja en estados clave, y con el presentador Chris Wallace, que moderó el primer debate presidencial el mes pasado.

Pese a que Murdoch nunca ha sido un gran amigo de Trump -al que según el libro 'Fire and Fury' llamó "jodido idiota" tras una llamada-, medios controlados por el australiano, especialmente Fox News, fueron clave en la victoria del candidato republicano en 2016.



"Después de todo, parece que la gente está preparada para 'Sleepy' (Adormilado) Joe", ha dicho Murdoch, según el Daily Beast, que utiliza el mote que ha popularizado Trump para referirse a su rival demócrata.