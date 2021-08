El personal sanitario de Grecia protesta contra la vacunación obligatoria

El personal sanitario de los hospitales públicos griegos celebró este jueves un paro de cinco horas en contra de la suspensión a partir del 1 de septiembre de los contratos de aquellos trabajadores sanitarios no vacunados contra la covid-19 hasta que se inoculen.



Miles de personas participaron en varias manifestaciones en Atenas, Salónica y otras ciudades del país, convocadas por el sindicato del personal sanitario de los hospitales públicos, Poedin.



En la capital griega unas mil personas marcharon desde el ministerio de Sanidad hasta el Parlamento, en la céntrica plaza Syntagma, con lemas como "sí a la vacunación, no a la obligación de vacunarse" y "no a la suspensión de contratos".



Los manifestantes reivindicaron también más contrataciones de personal y aumentar el gasto en la sanidad pública.



Según declaró hoy el presidente de Poedin, Mijalis Yannakos, el 79 % del personal sanitario en los hospitales públicos ya está vacunado y otro 11 % tiene anticuerpos por haber pasado la enfermedad.



Yannakos destacó que, en vez de suspender los contratos de los no vacunados, hay que convencerles de vacunarse.



"Es un asunto de orden moral", aseveró hoy el ministro de Sanidad, Vasilis Kikilias, en una entrevista con la televisión privada SKAI, destacando que la vida de los pacientes hospitalizados está en riesgo si se contagian también de coronavirus.



Además, el portavoz del Gobierno, Yannis Ikonomu, afirmó hoy en rueda de prensa que el Ejecutivo examina ampliar las categorías de trabajadores para los cuales la vacunación contra la covid-19 será obligatoria.



A partir del 13 de septiembre y hasta el 31 de marzo, todos los trabajadores del sector público y privado que no se hayan vacunado deberán hacerse, por cuenta propia y al coste de diez euros, una o dos pruebas semanales, en función del empleo que tengan.



Tan solo quedarán exentos del pago los escolares de la enseñanza primaria y secundaria, pero no los profesores ni los estudiantes universitarios.

Asimismo, no tendrán que pagar las personas inmunizadas que se realicen una prueba al presentar síntomas.



Con todo esto el Gobierno intenta acelerar el ritmo de vacunación que, de unas 100.000 vacunas al día a comienzos de verano bajó a 20.000 o menos a mediados de agosto. Así, Grecia quiere vacunar al menos a un millón más de personas para acercarse a las tasas de vacunación de España o Portugal.



Alrededor del 59 % de los ciudadanos ha sido inoculado con una dosis mientras que el 56 % ya ha recibido la pauta completa.



Desde que comenzó la pandemia, Grecia ha registrado 570.077 contagios y 13.509 muertes por covid-19.