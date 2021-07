El régimen cubano es una fuerza maligna de este hemisferio: Marco Rubio

Marco Rubio, senador por el estado de la Florida, manifestó en La W que “sobre el asesinato del presidente Jovenel Moise sabemos lo que se ha reportado públicamente, me parece que a través de unos individuos de política de Haití se contrató a una compañía y se vincularon a personas que jamás han hecho esto en el pasado”.

“Entonces parece que pasó que alguien le dio dinero a una entidad y se contrataron individuos con experiencia y para la seguridad. Aquí el interés es saber quién financió esto”, indicó.

Dijo que “hay tres grupos criminales armados que controlan un gran porcentaje de la economía y la calle de Haití y tienen enlaces con políticos. Para mí, se debe reformar el sistema político haitiano”.

- Situación en Cuba:

Marco Rubio señaló que “nunca se ha visto protestas por más de 50 ciudades de Cuba, jamás. Las personas ya no creen en más mentiras y están buscando un mejor futuro”.

Expresó que “es importante entender que el régimen cubano es una fuerza maligna de este hemisferio, detrás de lo que ha pasado en Colombia, Venezuela y Nicaragua está la mano de Cuba”.

También Rubio explicó que “pedí que no solamente se reúna la OEA, sino que mande la petición a la CIDH para que entre a Cuba y empiece a documentar los hechos, porque después esto se convierte en algo para que las autoridades internaciones tomen sanciones”.

Además, enfatizó que “primero no hay ningún bloqueo, que yo sepa no hay barcos de Estados Unidos bloqueando a Cuba. EE.UU. es uno de los países que más importa medicamentos y ayudas humanitarias. Así que el bloqueo es de Cuba y no de Estados Unidos”.

Resaltó que “el Gobierno cubano admitió que no estaban permitiendo la entrada de medicinas […] El régimen debe permitir que los ciudadanos tengan una economía más abierta. Lo que yo no quiero y apoyo es que sele entreguen las ayudas humanitarias al Gobierno”.

- Sobre Colombia:

Marco Rubio dijo que la situación en Colombia “está bien difícil y bien preocupante. Para empezar, tenemos grupos armados que están desde el territorio venezolano que buscan influenciar en las elecciones que vienen”.

“Hay personas que están en la calle, porque Colombia a diferencia de Cuba es una democracia. Lo más importante que se debe hacer es seguir con las relaciones con Colombia y apoyar las dificultades que tiene el país”, expresó.

Finalmente, el senador por el estado de la Florida manifestó que “hace unas semanas se les envió un avance de las vacunas que Colombia ya había pagado. Sabemos que muchas personas no pueden salir a trabajar por miedo del virus, pero tenemos la confianza que el Gobierno colombiano, a través de sus organismos, hará que las dosis sean utilizadas.