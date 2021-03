El tamaño de los senos se convirtió en un estereotipo de belleza: Leslie Lehr

Leslie Lehr, autora de “A Boob’s Life”, habló en La W sobre su libro y de los estereotipos que existen de los senos.

Indicó que “no sé si fue una conversación con mis senos, pero luego de recuperarme del cáncer de senos me vi al espejo y no me gustaba la apariencia que tenían”.

Explicó que “el tamaño de los senos ya se convirtió en un estereotipo de belleza. Además, mostrarlos es un tema de perspectiva porque hay mujeres que se quieren ver sexys y hermosas”.

Finalmente hizo un llamado para que todas las mujeres sean felices con su cuerpo y “darnos cuenta que podemos escoger a los senos que queramos”.