El testimonio de una víctima de mutilación genital: "no me sentía mujer"

En diálogo con W Radio, Marie-Claire Moraldo Kakpotia, fundadora de la Asociación “Orquídeas Rojas”, explicó que a la edad de 9 años, su tía la llevó engañada a un lugar para que le realizaran mutilación sexual femenina.

Claire Moraldo Kakpotia aseguró que esta situación es muy complicada, no solo por los daños físicos que conlleva este procedimiento, si no por los problemas psicológicos que hay después de esta intervención. “Muchas de las niñas que son llevadas para realizarle esta práctica son conducidas por sus propios familiares, nosotros llegamos a sentir mucho odio”.

Marie explicó en los micrófonos de W Radio que ella nunca se sintió conforme con su cuerpo, “siempre me sentí inferior que cualquier otra persona”, lo que llevó a que tomara malas decisiones, pues consideraba “que no llenaba las expectativas de ningún hombre”.

“Cuando mi primer esposo me pidió matrimonio yo acepté, no porque lo quisiera, sino porque pensaba que era el único que me podría a llegar a querer con mis imperfecciones, pero fue un gran error”, aseguró la fundadora de “Orquídeas Rojas”.

Claire también se refirió a la ayuda que reciben las mujeres por parte del Gobierno de Francia, quienes gratuitamente les hacen la cirugía de reconstrucción y les brindan acompañamiento psicológico. “Fue volver a nacer”, añadió Marie sobre la intervención que le realizaron en el país europeo.

Marie-Claire Moraldo Kakpotia después de su cirugía en 2016 fundó la Asociación “Orquídeas Rojas” con el propósito de acompañar a las mujeres en su reconstrucción y conseguir sensibilizar a las familias de los riesgos que corren sus hijas cuando van de vacaciones en su país de origen.

