Elon Musk quiere cambiar el mundo: Tim Higgins sobre su libro de Tesla

Tim Higgins, periodista del Wall Street Journal, habló en La W de la publicación de su libro sobre Tesla “Power Play: Tesla, Elon Musk, and the Bet of the Century”.

Tim Higgins manifestó que “la historia de Tesla es increíble, cuando comencé a escribir el libro pensé que iba a ser sobre el colapso de la compañía, pero fue todo lo contrario porque la empresa supo darle la vuelta, y se puede ver cómo otras empresas de carros están invirtiendo en carros eléctricos para alcanzar a Tesla”.

Indicó que “es un reto para el futuro porque cada vez hay más personas que adquieren carros eléctricos. Elon Musk quiere crear paneles solares en los techos y conectar una batería que cargue estos vehículos, y por eso muchos inversionistas están emocionados con esta empresa por la ideología verde que tiene”.

Dijo que “Elon Musk toma decisiones bastantes riesgosas, pero al mismo tiempo tiene la filosofía de avanzar día a día y eso le ha dado un gran valor a la compañía”.

Le puede interesar:

También Tim Higgins expresó que “Elon Musk tiene una relación bastante complicada con sus empleados, hay unos que dicen que es una persona que busca cambiar el mundo y otros piensan que es exigente y hace pedidos irracionales”.

Además, explicó que “Elon Musk es una de las personas más ricas del mundo, él quiere cambiar el mundo en el tema de la ingeniería. Entonces, por supuesto tiene una motivación económica, pero quiere hacer una transformación”.