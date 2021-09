En video: talibanes golpearon a mujeres con látigos en protestas en Afganistán

En redes sociales se difundieron una serie de videos en una pequeña manifestación en Kabul, la capital de Afganistán. Según lo compartido en Twitter por varios internautas, mujeres fueron golpeadas por talibanes con palos y látigos en la calle.

Según informó CNN, el grupo de mujeres estaba protestando bajo la insignia: “larga vida a las mujeres de Afganistán”. Sin embargo, su avance fue impedido por unos hombres armados.

El medio también contó que una de las mujeres que estaba en la propuesta le reveló: “pensábamos que ellos podrían tener un gobierno islámico y estable, pero han demostrado que no pueden cambiar”.

Las imágenes despertaron todo tipo de comentarios en redes y se observa a un pequeño grupo de mujeres con carteles en mano. Sin embargo, un hombre lanza unos latigazos y las dispersa.

Tras los hechos de agresión, el director de un medio de comunicación en Afganistán compartió algunas imágenes de agresiones que también se reportaron contra un grupo de periodistas.

Según contó, los reporteros habrían sido llevados a habitaciones y luego los talibanes los golpearon. Finalmente se compartieron los moretones y otras secuelas luego de ser trasladados a un hospital.

El caso del grupo de mujeres que fue golpeada en la calle surge después de varios días de agitación en Afganistán por la toma del gobierno por parte de los talibanes. Con su regreso al poder, la discusión sobre los derechos de las mujeres y poblaciones vulnerables cobró relevancia en ese contexto.

Desde mediados de agosto, centenares de diplomáticos, tropas extranjeras y otros refugiados huyeron del país por el retorno de los talibanes.

This is the textbook definition of courage. Afghan women still bravely protest for their rights in front of Taliban literally at gunpoint. Afghan women are taking enormous risks to tell Taliban they won't give up. How about the international community? Will they hear these women? pic.twitter.com/bwWHBhdO8N — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 9, 2021

Women were the most vulnerable group in Afghanistan,especially Uzbek & Hazara women. Now with the Taliban,the situation is much more difficult for them. Recognition of the Taliban means recognition of discrimination against women, violence against women,etc#DoNotRecognizeTaliban pic.twitter.com/8P9IitTkYI — Alireza (@Alirezaa_ahmadi) September 9, 2021