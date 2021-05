Es una decisión política de Duque: Grabois sobre su rechazo al ingreso en el país

Juan Grabois, delegado de la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de

Derechos Humanos a Colombia, comentó en diálogo con Sigue La W que “es una

importante delegación internacional que está poniendo el cuerpo junto a las víctimas de Derechos Humanos en Colombia, fuimos a tomar el testimonio de familiares de desaparecidos y otras víctimas”.

Además, manifestó que el rechazo de ingreso al país “es una decisión de carácter

política”. En un comunicado, Migración Colombia dice que es por “razones de soberanía porque (Juan Grabois) representa un riesgo para la seguridad del Estado”, pero “eso no es verdad”, según dijo.

El principal objetivo de la Misión es “realizar una verificación in situ al pedido de

organizaciones sociales, humanitarias y eclesiásticas de Colombia. Nosotros sentimos que nada de lo que sucede en Latinoamérica es ajeno” a nosotros. “Fuimos a poner el cuerpo y el corazón junto al pueblo colombiano”.

“Puedo decir con toda la certeza” que la decisión fue política por parte del “Gobierno de

Duque” puesto que “el embajador colombiano en Argentina (Álvaro Pava Camelo) le

informó a nuestro canciller (Felipe Solá) que el motivo de mi expulsión o negación de ingreso fueron declaraciones de naturaleza política o sociales. Desmiento problemas de documentación, tengo el pasaporte en mi mano”. Mientras que Migración Colombia “decía que estaba vencido”, Grabois demostró en video que “vence el 14 de mayo de 2031”.

“Nosotros preveíamos que era posible que sucediera”, resaltó el delegado, debido a que “en Bolivia pasó exactamente lo mismo”. “Tengo un nivel de exposición pública, sabíamos que podía pasar esta agresión sobre mí”. El 25 de mayo, día que intentó entrar y fue negado, “la oficial de Migración dijo que había una anotación en mi registro que activó una alerta, pero no me dijo exactamente qué era. Me indicó que vayamos a otro lugar hacia donde estaba la supervisora”, a lo que Grabois preguntó si “podía asistir un abogado”, pero rechazaron su pedido. “La supervisora, de manera inmediata, me dijo que me iban a denegar el ingreso por razones de soberanía. Aparecieron dos hombres que con actitud violenta exigiendo que los acompañe y me llevaron por un pasillo. Un abogado de la delegación me siguió. Abrieron una puerta sin verificación. En ese momento me sentí en peligro y pedí vehementemente la presencia de un abogado”. Momentos después, Grabois contó que “recibí un empujón muy fuerte por parte de los oficiales. Cuando pedí que se identificaran, el otro oficial agarra su identificación con el puño y me como una trompa me la puso en la cara. Luego llegaron otros oficiales más amables que sacaron a los agresivos”.

“En ningún momento plantearon que había un problema de documentación. Es un

intento de quitarle visibilidad a la delegación y un intento de Iván Duque de esconder los crímenes que se están cometiendo en Colombia, mismo motivo por el que no querían que entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero ya han cambiado de idea. Las cosas que hacen le muestran a la comunidad internacional que es un Gobierno que no respeta los Derechos Humanos”, enfatizó.

“Mi intención era realizar un informe que yo pudiera firmar para enviarlo al Vaticano de manera formal. La idea es tener el consolidado cuando termine la visita, presentarlo en la CIDH, en las Naciones Unidas, en los Gobiernos de América Latina y en la Santa

Sede.”.

Al ingresar a Colombia, alrededor de las 3:00 p. m. del 25 de mayo, personal de

Migración impidió el ingreso al país de Juan Grabois, delegado de la Misión

Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos a Colombia por el

Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano.

Según Migración Colombia, "al momento de realizar el proceso de control migratorio el pasaporte presentaba una inconsistencia, razón por la cual se le pidió que acompañara al oficial a donde el Supervisor con el fin de realizar las consultas correspondientes".

Adicionalmente, la institución explica que "en ese instante, el señor comienza a agredir verbalmente al oficial diciéndole que no tiene por qué acompañarla a ningún lado y a argumentar que tiene todo el derecho de entrar y que lo que se quiere es secuestrarlo. En ese momento, debido a la falta de respeto del extranjero hacia el Oficial, se procede a no autorizar su ingreso al territorio nacional. Una decisión que le fue ratificada por la Supervisora".

Sin Grabois, ya está en territorio nacional la Misión Internacional de Solidaridad y

Observación de Derechos Humanos a Colombia. El recorrido iniciaría en la ciudad de

Bogotá y continuaría por Cali y Pereira hasta el próximo 2 de junio.

La Misión está integrada por múltiples plataformas, organizaciones sociales y

organismos de derechos humanos como el Servicio Paz y Justicia, la Asamblea

Permanente por los Derechos Humanos y la Coordinadora contra la Represión Policial

e Institucional.

El Ministerio de Interior argentino, a cargo de Eduardo De Pedro, respaldó a Grabois y

señaló que tiene constancia de que el activista tiene un Documento Nacional de

Identidad (DNI) vigente, con el que, conforme a los acuerdos del Mercosur sobre

documentos de viaje y de retorno, “los ciudadanos argentinos pueden viajar con DNI o

pasaporte a los Estados parte del Mercosur y asociados”.

El canciller argentino, Felipe Solá, también se pronunció sobre el incidente en su

cuenta de Twitter, y lamentó que las autoridades migratorias de Colombia hayan

impedido el ingreso del ciudadano argentino.